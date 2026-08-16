43-jähriger Motorradfahrer stirbt bei Unfall auf B8

Straubing (dpa/lby) - Bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 8 bei Straubing ist ein 43-jähriger Motorradfahrer ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, übersah ein 39-jähriger Autofahrer am Samstag beim Auffahren auf die B8 den Wagen eines 25-Jährigen und nahm ihm die Vorfahrt. Der Fahrer versuchte auszuweichen, wobei sich die Seiten beider Autos touchierten.

In der Folge geriet der Wagen des 25-Jährigen auf die Gegenfahrbahn, auf der in diesem Moment eine dreiköpfige Motorradgruppe unterwegs war. Das Auto prallte frontal mit dem Motorrad des 43-Jährigen zusammen. Der Biker wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht, wo er kurz darauf starb. Der 25-jährige Autofahrer erlitt nach derzeitigem Stand leichte Verletzungen, der Unfallverursacher blieb unverletzt.