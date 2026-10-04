Zum Wiesn-Ende bleibt es herbstlich

München (dpa/lby) - Am letzten Tag des Oktoberfests müssen die Gäste nach der Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes mit einem Wechsel von Sonne und Wolken rechnen. Ab dem Nachmittag kann es demnach im Norden Bayerns und in den westlichen Alpen Schauer und einzelne Gewitter geben. Dabei könnte stellenweise starker Regen mit 15 bis 20 Liter Litern pro Quadratmeter in einer Stunde herunterkommen. Herbstlich bleibt es auch in den nächsten Tagen.

Der Vorhersage nach startet der Sonntag zunächst trübe, später lockert es mit einem Sonne-Wolken-Mix auf. Die Temperaturen können Höchstwerte von 18 bis 22 Grad erreichen. Es weht schwacher Wind, vorwiegend aus nördlichen Richtungen. In der Nacht zum Montag zieht der Regen laut dem DWD nach Süden hin ab. Es kann sich Nebel bilden.

Auch am Montag bleibt es dem DWD zufolge mit Höchstwerten von 19 bis 22 Grad in Nordbayern und 17 bis 22 Grad in Südbayern mild. Im Norden Bayerns wechseln sich erneut Sonne und Wolken ab, anfangs könnte es Richtung Donau noch einzelne Schauer geben. Im Süden könnte die Bewölkung dagegen dichter bleiben und es teils gewittrigen Regen geben. Für den Nachmittag sagen die Fachleute größere Auflockerungen vorher.