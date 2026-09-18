49-jähriger Mann stirbt nach Arbeitsunfall in Unterfranken

Elsenfeld (dpa/lby) - Ein 49-jähriger Mann ist bei einem Betriebsunfall in Elsenfeld (Landkreis Miltenberg) schwer verletzt worden und später im Krankenhaus gestorben. Nach Polizeiangaben ermittelt die Kriminalpolizei jetzt zur genauen Ursache und zum Ablauf des Unfalls.

Demnach transportierte der Mann am Donnerstag Betonplatten mit einem Kran. Aus bislang ungeklärter Ursache hätten sich mehrere Platten gelöst und den 49-Jährigen eingeklemmt. Den Angaben zufolge befreiten Arbeitskollegen den Schwerverletzten und leisteten bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes Erste Hilfe. Trotz umgehend eingeleiteter medizinischer Versorgung starb der Mann später im Krankenhaus, hieß es.