60-Jähriger beleidigt Fahrgäste rassistisch und zieht Messer

München (dpa/lby) - Mit einem Messer hat ein 60-jähriger Mann einen 21-Jährigen in einem Regionalzug am Münchner Hauptbahnhof bedroht. Nach Polizeiangaben hatte der 60-Jährige den jungen Mann und eine 24-Jährige vorher rassistisch beleidigt und versucht, den 21-Jährigen zu schlagen.

Demnach gerieten die drei am Donnerstag zunächst verbal aneinander. Der 21-Jährige konnte den Angaben zufolge dem Schlag ausweichen, woraufhin der 60-Jährige ein Taschenmesser zog und ihn bedrohte. Daraufhin verließen der junge Mann und die 24-Jährige den Zug und verständigten den Lokführer, hieß es. Den Angaben zufolge nahmen die vom Lokführer gerufenen Beamten der Bundespolizei den 60-Jährigen widerstandslos im Zug fest.

Bei der anschließenden Durchsuchung hätten die Beamten neben dem Taschenmesser auch einen Autoschlüssel, zwei Geldbörsen und mehrere Ausweisdokumente, die nicht dem Mann gehörten, gefunden. Die Bundespolizei ermittelt wegen Bedrohung, versuchter Körperverletzung, Beleidigung und Diebstahls gegen den bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getretenen 60-Jährigen. Er soll heute einem Haftrichter vorgeführt werden.