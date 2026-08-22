75-jähriger Autofahrer stirbt bei Zusammenstoß mit Laster

Amerang (dpa/lby) - Ein Autofahrer ist bei einem Zusammenstoß mit einem Laster auf der Bundesstraße 304 bei Amerang (Landkreis Rosenheim) ums Leben gekommen. Der 75-Jährige starb trotz Reanimationsmaßnahmen noch an der Unfallstelle, wie die Polizei mitteilte.

Der Mann geriet demnach am Freitag aus unbekannter Ursache mit seinem Wagen in den Gegenverkehr. Dort kam ihm der Sattelzug entgegen. Der Fahrer des Lastwagens leitete den Angaben zufolge eine Gefahrenbremsung ein, konnte einen Zusammenstoß aber nicht mehr verhindern. Die beiden Fahrzeuge stießen demnach nahezu frontal zusammen. Das Auto des 75-Jährigen wurde zurückgeschleudert und kam mittig auf der Straße zum Stehen.

Der Lastwagenfahrer wurde laut Polizei zur Abklärung möglicher Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Die Bundesstraße blieb nach dem Unfall für mehrere Stunden gesperrt und konnte erst am Abend wieder für den Verkehr freigegeben werden.