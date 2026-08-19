80-Jährige verbringt Nacht im Freien

Höchstädt (dpa/lby) - Eine 80 Jahre alte Frau hat in Höchstädt (Landkreis Dillingen an der Donau) die ganze Nacht im Freien verbracht. Gegen 2.30 wurde die auf einen Rollstuhl angewiesene Frau als vermisst gemeldet, nachdem sie nicht in ihrem Zimmer gefunden worden war, wie die Polizei mitteilte.

Nach einer großangelegten Suche wurde die Seniorin schließlich gegen 6.30 Uhr wohlbehalten im Stadtgebiet gefunden. Neben der Polizei beteiligten sich 30 Feuerwehrleute und 10 Mitglieder einer Rettungshundestaffel an der Suche. Der Frau ging es nach Angaben der Polizei gut. Sie habe sich die ganze Zeit über im Freien aufgehalten, sagte ein Polizeisprecher - unklar sei lediglich der genaue Zeitpunkt, seit wann sie draußen war.