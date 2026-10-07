83-Jähriger stößt in Oberbayern mit Ferrari zusammen

Petting (dpa/lby) - Mit einem Ferrari ist ein 83 Jahre alter Autofahrer bei einem Überholversuch in Petting (Landkreis Traunstein) zusammengestoßen. Nach Polizeiangaben entstand bei dem Unfall ein Schaden von rund 160.000 Euro an dem Sportwagen eines 67-Jährigen. Beide Fahrer seien leicht verletzt worden.

Demnach fuhr der 83-Jährige am Dienstag in Richtung Teisendorf und scherte aus, um einen Motorroller zu überholen. Dabei sei sein Auto mit dem entgegenkommenden Ferrari kollidiert. Die beiden Männer wurden nach Polizeiangaben an der Unfallstelle von Sanitätern erstversorgt. Am Auto des 83-Jährigen entstand demnach ein Schaden von 8.000 Euro.