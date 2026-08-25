85-Jähriger soll Vermieter angegriffen haben

Uettingen (dpa/lby) - Ein 85-Jähriger soll in Uettingen im Landkreis Würzburg seinen Vermieter mit einem hölzernen Küchenutensil angegriffen und am Kopf verletzt haben. Ein Ermittlungsrichter erließ Haftbefehl wegen des dringenden Verdachts des versuchten Mordes, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten.

Der Senior soll den 66-Jährigen zunächst in seine Wohnung gebeten und ihn dort unvermittelt attackiert haben. Nach Angaben der Ermittler schlug er mehrfach mit dem Küchenutensil auf den Kopf seines Vermieters ein.

Dem 66-Jährigen gelang es demnach, dem mutmaßlichen Angreifer den Gegenstand abzunehmen und aus der Wohnung zu fliehen. Seine Ehefrau verständigte die Polizei. Mehrere Streifen nahmen den 85-Jährigen wenig später in seiner Wohnung fest.

Der Verletzte wurde in einem Krankenhaus behandelt. Lebensgefahr bestand laut Polizei nicht. Der 85-Jährige kam in eine Justizvollzugsanstalt. Die Kriminalpolizei ermittelt zu den Hintergründen der Tat.