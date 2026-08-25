Merkel bekommt Caritas-Preis

Augsburg (dpa/lby) - Die ehemalige Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) wird Ende September mit einem Ehrenpreis des Caritasverbands für die Diözese Augsburg geehrt. Die CDU-Politikerin bekomme den sogenannten Elisabeth-Preis für ihre Haltung und ihren Einsatz für gesellschaftlichen Zusammenhalt, teilte der Verband mit. «Gerade jetzt braucht unser Land Menschen, die für Menschlichkeit und Miteinander stehen», sagte Diakon Markus Müller, Direktor des Caritasverbands für die Diözese Augsburg. «Mit der Ehrung würdigt die Caritas die herausragenden Verdienste von Angela Merkel und ihr Wirken für Solidarität, Verantwortung und ein respektvolles Miteinander», erklärte er. Die Heilige Elisabeth von Thüringen gilt als Schutzheilige der Caritas.

Merkel soll die Auszeichnung demnach im Rahmen eines Festakts am 25. September übergeben werden - im dann wiedereröffneten Goldenen Saal. Die Laudatio soll die Schriftstellerin und Kabarettistin Sarah Bosetti halten.