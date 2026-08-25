Autofahrer schwimmt Polizeikontrolle davon - Lebenszeichen

Gunzenhausen (dpa/lby) - Ein Autofahrer ist auf der Flucht vor einer Polizeikontrolle in den Zulauf des Altmühlsees gesprungen und hat einen Großeinsatz auf dem Wasser ausgelöst. Nach der erfolglosen Suche gibt es nun ein Lebenszeichen von dem Vermissten. Dieser sei am Sonntagvormittag bei seiner Familie aufgetaucht, um seine Kleidung zu wechseln, sagte ein Sprecher vom Polizeipräsidium Mittelfranken. Seitdem sei er wieder verschwunden.

Medien hatten zuvor über den Fall berichtet. Das Auto des Mannes war nach Angaben der Polizei nicht ordnungsgemäß versichert. Ob das der einzige Grund für die spektakuläre Flucht in der Nacht zum Sonntag in Gunzenhausen gewesen sei, werde noch ermittelt, hieß es weiter. Zahlreiche Polizei- und Rettungskräfte hatten danach vergeblich das Wasser und das Ufer nach dem Vermissten abgesucht.