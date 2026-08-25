Magen-Darm-Beschwerden bei Hotelgästen - Norovirus bestätigt

Weibersbrunn (dpa/lby) - Nach einem Großeinsatz von Rettungskräften wegen Magen-Darm-Problemen bei zahlreichen Hotelgästen im unterfränkischen Weibersbrunn hat sich der Verdacht auf das Norovirus bestätigt. «Nach aktuellem Stand wurde bisher bei 16 Personen eine Norovirus-Infektion labordiagnostisch bestätigt», teilte das Landratsamt Aschaffenburg mit. Zuvor hatten Medien darüber berichtet.

In der vergangenen Woche hatten etliche Hotelgäste Magen-Darm-Beschwerden. In dem Hotel waren zu dem Zeitpunkt rund 140 Menschen, hauptsächlich aus vier Reisegruppen. Bei einer Befragung hatten in der Nacht auf Donnerstag 31 Menschen über Beschwerden geklagt und waren teilweise mit Infusionen behandelt worden. Niemand musste nach Behördenangaben ins Krankenhaus.

«Ob Noroviren allein für das gesamte Ausbruchsgeschehen verantwortlich sind, wird derzeit noch geprüft», hieß es vom Landratsamt weiter. Die Laboruntersuchungen seien noch nicht abgeschlossen und die Befunde gingen sukzessive ein.

Noroviren sind sehr ansteckend

Noroviren sind eine der häufigsten Ursachen für akute Magen-Darm-Infektionen. Sie sind hochansteckend und verbreiten sich rasend schnell. Die Viren können von Mensch zu Mensch oder etwa durch verunreinigtes Essen oder Wasser übertragen werden. Auf welchem Weg sich die Hotelgäste angesteckt haben könnten, kann das Landratsamt eigenen Angaben zufolge derzeit nicht sagen.

Das Gesundheitsamt Aschaffenburg hatte nach dem Vorfall dem Hotel zusätzliche Hygienemaßnahmen vorgeschlagen. Eine Gefahr für die Bevölkerung bestand laut Landratsamt nicht. Die betroffenen Reisegruppen stammen demzufolge nicht aus der Stadt oder dem Landkreis Aschaffenburg. Das Gesundheitsamt Aschaffenburg stehe im Austausch mit den Gesundheitsämtern an den Wohnorten der Betroffenen.