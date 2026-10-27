«Absolut verdient»: Reaktionen auf Kanes Ballon -d'Or-Sieg

London (dpa) - Harry Kane gewinnt den Ballon d'Or als erster Bundesliga-Profi seit Matthias Sammer 1996 und als erster Star des FC Bayern München seit Karl-Heinz Rummenigge im Jahr 1981. Die beiden früheren Fußballer äußerten sich wie viele andere zum Triumph des englischen Stürmers.

Ausgewählte Reaktionen auf den Triumph Kanes:

Prinz William: «Was für eine fantastische Leistung und so wohlverdient. Ein brillanter Kapitän, ein bemerkenswerter Spieler und jemand, der Fußballfans auf der ganzen Welt so viele unvergessliche Momente beschert hat.»

Herbert Hainer (Präsident des FC Bayern): «Das ist ein stolzer Tag für den FC Bayern. Harry Kane kann alles - und er schießt Tore, Tore, Tore. Er steht nun in einer Reihe mit Franz Beckenbauer, Gerd Müller und Karl-Heinz Rummenigge - das sagt alles über unsere Geschichte aus: Der Verein und Harry Kane haben zusammengefunden, sind zusammen gewachsen und erreichen zusammen die allerhöchsten Ziele.»

Jan-Christian Dreesen (Vorstandsvorsitzender des FC Bayern): «Harry Kane hat sich diesen Titel mehr als verdient: Er bricht seit Jahren einen Rekord nach dem anderen, und wir wissen sehr zu schätzen, welch herausragenden Charakter er über seine vielen Tore und Vorlagen hinaus mitbringt.»

Max Eberl (Sportvorstand FC Bayern): «Harry Kane ist ein Gewinn für den FC Bayern und für jede Mannschaft dieser Welt. Er übernimmt Verantwortung, auf dem Platz wie in der Kabine, er ist einer, an dem sich alle orientieren, Tag für Tag. Dieser Titel ist der Lohn für seine insgesamt beeindruckende Lebensleistung. Harry verdient jede Auszeichnung dieser Welt.»

Thomas Tuchel (englischer Nationaltrainer, ehemaliger Bayern-Trainer): «Mir sind schon vor langer Zeit die Superlative ausgegangen, um deine Leistungen zu beschreiben, aber ich freue mich sehr zu sehen, dass du nun auch offiziell von der Fußballwelt anerkannt wurdest.»

Matthias Sammer (Ballon-d'Or-Gewinner 1996 bei RTL/Sky Sport): «Harry Kane ist ein fantastischer Spieler - mit dem Ball, gegen den Ball. In der Box ist er gefährlich, aber auch außerhalb mit Weitschüssen. Er kann auch Spielmacher. Er ist großartig. Mein persönlicher Gedankengang ist, wenn du alle vier Jahre eine Weltmeisterschaft hast, dass ich möglicherweise einen Weltmeister oder einen Champions-League-Sieger mit überragender individueller Qualität damit in Verbindung gebracht hätte. Dazu stehe ich auch. Auf der anderen Seite war Harry Kane ohne diese großen Titel aber so gut, dass es allemal verdient ist.»

Karl-Heinz Rummenigge (Ballon-d'Or-Gewinner 1981): «Harry Kane ist der absolut verdiente Ballon d'Or Sieger und ich freue mich von Herzen für ihn. Nicht nur, weil er eine herausragende Saison gespielt hat, sondern auch, weil er etwas verkörpert, das im Sport wie in unserer Gesellschaft immer seltener wird: echten Vorbildcharakter. Die Auszeichnung ist zudem ein großer Erfolg für den FC Bayern: Harry beweist, dass der Weg zum Ballon d'Or auch in der heutigen Zeit über den FC Bayern und die Bundesliga führen kann.»

Thomas Müller (ehemaliger Teamkollege beim FC Bayern): «Du hast diesen Award gewonnen, weil du einfach verdammt brillant bist. Glückwunsch und bis bald auf dem Golfplatz.»

Marc Lenz und Steffen Merkel (Bundesliga-Geschäftsführer): «Harry Kane ist einer der herausragenden Spieler seiner Generation. Er verkörpert extreme Leistungsbereitschaft, außergewöhnliche Fähigkeiten und inspiriert Millionen Fußballfans immer wieder aufs Neue - das ist sportliche und menschliche Exzellenz.»