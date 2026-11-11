Aiwanger-Nachrücker im Landtag ist kein Freier Wähler

München/Straubing (dpa) - Der Nachrücker für Hubert Aiwanger im bayerischen Landtag, der Straubinger Gastronom Stephan Weckmann, ist kein Mitglied der Freien Wähler. «Ich bin parteilos», sagte Weckmann der Deutschen Presse-Agentur. «Ich bin nach der Kommunalwahl bei den Freien Wählern ausgetreten.» Ob er in die Partei nun wieder eintreten wird, ließ er noch offen. «Ich werde mich informieren.»

Am Dienstag hatte die Landeswahlleitung Weckmann als Nachrücker offiziell bekanntgegeben. Von 2014 bis zur Kommunalwahl im März saß er für die Freien Wähler im Straubinger Stadtrat. Seinem anschließenden Parteiaustritt waren Unstimmigkeiten im Ortsverband vorausgegangen. Mehrere lokale Medien hatten über Weckmanns fehlende Parteimitgliedschaft berichtet.

Teil der Freie-Wähler-Fraktion trotz Parteiaustritt

Wann genau Weckmann im Landtag sein Mandat als Abgeordneter antritt, war zunächst offen. Ihm steht der Nachrückerplatz entsprechend der Liste der Freien Wähler im Wahlkreis Niederbayern zur Landtagswahl 2023 zu. «Ich bin noch nicht formell eingeladen worden», sagte er. Eigentlich habe er sich schon aus der Politik zurückgezogen.

Da Weckmann bei der Wahl über die Parteiliste angetreten sei, gehöre er nach jetzigem Stand der Landtagsfraktion der Freien Wähler an, teilte ein Sprecher der Partei auf Anfrage der dpa mit. Auch Landtagsfraktionschef Florian Streibl geht davon aus, dass Weckmann trotz seines Parteiaustritts Teil der Fraktion sein wird. Entsprechend ist Weckmann auch schon auf der Internetseite des Landtags gelistet – hier ist zu lesen, dass seine Mitgliedschaft am 10. November begonnen hat.

Weckmann: Gemischte Gefühle

Der mediale Rummel um seine Person sei groß und für ihn ungewohnt, sagte Weckmann. Das Interesse rühre aber nur daher, dass er für Aiwanger nachrücke. Sonst wäre das sicher kein großes Thema.

Dem neuen Amt als Landtagsabgeordneter blicke er mit Spannung entgegen. Wenn auch mit einer Einschränkung: «Ich trete das Amt sicherlich mit gemischten Gefühlen an.» Er habe Aiwanger persönlich gekannt und sei von der Todesnachricht auch erst einmal erschlagen worden. «Insofern ist das kein guter Grund nachzurücken», sagte Weckmann. Rein politisch sei es für ihn schön, die Chance zu bekommen, in den Landtag zu gehen und politisch vorwärtszukommen.

Bis zu Aiwangers Tod waren die Freien Wähler mit 37 Abgeordneten im Landtag vertreten. Aiwanger war am Mittwoch vergangener Woche leblos in einem Hotelzimmer in Berlin gefunden worden, für kommenden Samstag ist ein großer Trauerakt in der Münchner Frauenkirche geplant. Die Obduktion habe Hinweise darauf ergeben, «dass letztlich ein natürlicher Tod vorliegt», hatte die Berliner Staatsanwaltschaft mitgeteilt.