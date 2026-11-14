Anklage fordert lebenslange Haft im Mordprozess gegen Domina

München (dpa/lby) - Im Mordprozess gegen eine Domina vor dem Landgericht München I hat die Staatsanwaltschaft eine lebenslange Haftstrafe für die Angeklagte gefordert. Die Anklagebehörde sehe die Mordmerkmale der Heimtücke und der Habgier als verwirklicht an, teilte ein Gerichtssprecher mit. Das Plädoyer der Staatsanwaltschaft war am Freitag unter Ausschluss der Öffentlichkeit gehalten worden.

Die Verteidigung wird wahrscheinlich am kommenden Dienstag plädieren. Wann das Urteil gesprochen werden soll, steht noch nicht fest.

Streit um Testament

Die Anklage wirft der Verdächtigen vor, ihren langjährigen Kunden im Juni 2025 aus Habgier und heimtückisch getötet zu haben. Als Motiv vermuten die Ermittler den Wunsch, an das Erbe des 62-Jährigen zu kommen. Dieser habe die 59-Jährige 2021 als Alleinerbin eingesetzt. Nach einem Streit habe sie aber befürchtet, er könnte sie aus seinem Testament streichen, so die Anklage.

Der Mann starb den Ermittlungen zufolge in seinem Wohnhaus. Todesursache war demnach ein schweres, stumpfes Schädel-Hirn-Trauma, vermutlich verursacht durch sechs bis zwölf Schläge auf den Kopf des Opfers mit einem stumpfen Werkzeug.