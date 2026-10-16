Auto fährt gegen Gülleanhänger: 70-Jährige schwer verletzt

Oberhaid (dpa/lby) - Ein Auto ist mit einem Gülleanhänger an einem Traktor kollidiert. Die 70-jährige Fahrerin des Wagens wurde bei dem Unfall in Oberhaid (Landkreis Bamberg) schwer verletzt, wie die Polizei mitteilte.

Demnach übersah die Frau den Traktor am Donnerstagabend, als dieser nach links auf einen Feldweg abbiegen wollte. Wegen des Gegenverkehrs habe der 19-jährige Traktorfahrer mit gesetztem Blinker auf der Straße anhalten müssen. Die 70-Jährige sei von hinten kommend auf den Anhänger aufgefahren. Den Angaben zufolge wurde das Auto mit der Stoßstange unter diesen geschoben.

Laut Polizei musste die Feuerwehr die Mittelsäule des Autos entfernen, um die schwer verletzte Frau zu bergen. Am Auto sei ein Totalschaden in Höhe von rund 10.000 Euro entstanden. Der Schaden am Gülleanhänger betrug demnach ebenfalls etwa 10.000 Euro. Der 19-Jährige sei unverletzt geblieben.