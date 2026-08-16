Auto gerät in Gegenverkehr - sechs Verletzte

Mittenwald (dpa/lby) - Bei einem Zusammenstoß von zwei Autos im Landkreis Garmisch-Partenkirchen sind sechs Personen teilweise schwer verletzt worden. Zwei von ihnen kamen mit einem Hubschrauber in eine Klinik, wie die Polizei mitteilte.

Ein Fahrer war am Vormittag aus noch unbekannter Ursache zwischen Mittenwald und Krün auf die Gegenfahrbahn geraten. Er stieß dort mit seinem Wagen frontal mit dem Auto einer Frau zusammen. Der Fahrer eines nachfolgenden Autos musste in einen angrenzenden Wald ausweichen. Die Verletzten wurden in Krankenhäuser gebracht. Weitere Details etwa zur genauen Unfallursache sind bisher nicht bekannt.