München (dpa) - Ein Baby ist samt Kinderwagen auf die Gleise im Münchner Hauptbahnhof gestürzt. Gegen die Eltern wird unter anderem wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt, wie die Bundespolizei mitteilte. Die 18-jährige Mutter und ihr 23 Jahre alter Partner seien betrunken gewesen und gegen den Kinderwagen gelaufen, sodass er ins Gleis fiel.

Ein 24-Jähriger bemerkte demnach den Vorfall am frühen Sonntagmorgen und rettete das Kind. Bis die Bundespolizei eintraf, habe er auf das fünf Monate alte Baby aufgepasst. «Das war in dem Fall vorbildliches Verhalten», sagte ein Sprecher der Bundespolizei. «So wünschen wir uns das.»

Jugendamt nimmt Baby in Obhut

Der 23-Jährige wurde schließlich aggressiv gegenüber den Beamten, sodass sie ihn fesselten, wie es weiter hieß. Der Rettungsdienst habe sich um das Kind gekümmert, das eine Prellung am Kopf erlitten habe. Zunächst wurde das fünf Monate alte Baby im Krankenhaus untersucht. Anschließend habe es das Jugendamt in Obhut genommen.

Die Eltern waren unter anderem wegen Eigentumsdelikten bereits polizeibekannt. Sie wurden nach dem Gewahrsam wieder auf freien Fuß gesetzt. Voraussetzungen für einen Haftbefehl hätten nicht vorgelegen, sagte ein Sprecher der Bundespolizei. Die Ermittlungen gegen sie laufen aber weiter.