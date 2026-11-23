Weiden in der Oberpfalz (dpa/lby) - Eine Rollstuhlfahrerin und ihr Begleiter haben mehrere Gleise am Bahnhof in Weiden in der Oberpfalz trotz Absperrung überquert und sich dadurch in Gefahr gebracht. Ein Güterzug musste deswegen gestoppt werden, wie die Bundespolizei mitteilte. Die Beamten ermitteln wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr gegen die 41-Jährige und den 46-Jährigen.

Dichter Nebel habe laut Polizei die Situation verschärft. Die Sichtweite habe nur und 70 Meter betragen. Über die Notfallleitstelle der Deutschen Bahn erfuhren die Einsatzkräfte am Sonntag von den Menschen an den Gleisen. Ein Lokführer informierte den zuständigen Fahrdienstleiter. Zu diesem Zeitpunkt befand sich ein Regionalzug auf einem der Gleise, der freie Fahrt hatte.

Eine Streife der Bundespolizei traf die beiden schließlich an einem Bahnsteig an. Wegen des Vorfalls verspätete sich eine Regionalbahn um rund 35 Minuten.