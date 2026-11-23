Osterhofen (dpa/lby) - Ein Bauarbeiter ist in Niederbayern von einer Bahnbrücke gefallen und schwer verletzt worden. Der 39-Jährige sei in Osterhofen (Landkreis Deggendorf) mit Gleisbauarbeiten beschäftigt gewesen, als er ausgerutscht und etwa drei Meter in die Tiefe gefallen sei, teilte die Polizei mit. Unten sei er auf einem Gehweg bewusstlos liegen geblieben.

Ein Hubschrauber brachte den Mann in ein Krankenhaus. In Lebensgefahr schwebe der 39-Jährige «nach derzeitigem Kenntnisstand» nicht, teilte die Polizei mit. Warum er auf der Brücke den Halt verloren hatte, war zunächst nicht abschließend geklärt. Die Kripo Deggendorf ermittelte dazu.