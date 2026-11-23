Mallersdorf-Pfaffenberg (dpa/lby) - Ein Lastwagen ist in Niederbayern beim Abladen von Klärschlamm mit in die Grube gekippt. Der 52 Jahre alte Fahrer sei bei dem Unfall auf einem Firmengelände in Mallersdorf-Pfaffenberg (Landkreis Straubing-Bogen) leicht verletzt worden, teilte die Polizei mit. Er habe sich mit Hilfe anderer Menschen aus dem Fahrzeug befreien können und sei zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht worden.

Den Angaben zufolge war beim Abladen des Klärschlamms zunächst der Container ins Rutschen geraten und schließlich der ganze Lastwagen in die Grube gezogen worden. Den Schaden schätzten die Beamten auf einen Wert im mittleren sechsstelligen Bereich. Der Lastwagen musste am Montagvormittag erst noch geborgen werden.

Nach ersten Erkenntnissen ging die Polizei davon aus, dass der Container nicht ausreichend gesichert war - die Ermittlungen zur genauen Ursache dauerten aber an.