Bahn zu geöffneter ICE-Tür: keine technische Störung am Zug

Karlstadt (dpa) - Nach dem Notstopp eines ICE wegen einer bei Tempo 200 geöffneten Tür hat die DB ein Problem am Zug ausgeschlossen. Eine technische Störung am Zug lag nicht vor, wie eine Bahn-Sprecherin mitteilte.

Zur Frage, ob jemand an Bord des Zuges die Tür mutwillig geöffnet haben könnte, nahm die DB nicht Stellung. «Türen im ICE öffnen sich nicht einfach während der Fahrt», hieß es in der kurzen Stellungnahme. «Die konkrete Ursache ist Gegenstand der ermittelnden Behörden.» Aussagen zu weiteren Details seien erst nach Abschuss der Ermittlungen möglich.

Der Lokführer hatte den ICE 528 von München nach Dortmund am Dienstagabend wegen der offenen Tür in der Nähe von Karlstadt (Kreis Main-Spessart) vor einem Tunnel gestoppt. Die Fahrgäste konnten später in Lohr am Main aussteigen.

Die Bundespolizei nahm sofortige Ermittlungen auf, unter anderem befragten die Beamten Fahrgäste und nahm deren Personalien auf. An Bord befanden sich demnach 238 Reisende. Die Bahnstrecke am Einsatzort wurde gegen 2.30 Uhr wieder freigegeben.