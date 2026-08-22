Bahnstrecke Crailsheim–Aalen nach Reparaturen wieder offen

Stuttgart (dpa) - Nach Reparaturen an den Schienen ist die Bahnstrecke zwischen Crailsheim und Aalen mit einem Tag Verspätung wieder freigegeben. Damit rollt der Zugverkehr auf der Strecke wieder, wie ein Sprecher der Deutschen Bahn mitteilte. Die Verbindung war unter anderem wegen beschädigter Schwellen seit Mittwoch gesperrt und sollte ursprünglich am Freitagmorgen wieder freigegeben werden. Die Reparaturarbeiten dauerten jedoch länger als geplant.

Grund der Sperrung war unter anderem der Verdacht auf einen Schienenbruch. Außerdem habe sich der Abstand zwischen den Schienen verändert und Schwellen seien schadhaft, hieß es weiter. Es kam zu Zug- und Halteausfällen und ein Busnotverkehr wurde eingerichtet.

Bereits vor über einer Woche hatte die Deutsche Bahn hitzebedingte Schäden auf der Fernverkehrsstrecke zwischen Stuttgart und Nürnberg gemeldet. Hitze ist laut Bahn ein großes Problem für die Infrastruktur. Weichen und Schienen sind anfällig bei extremen Temperaturen.