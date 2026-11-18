München (dpa/lby) - Das rund 18 Millionen Euro teure neue Gehege für zwei Riesenpandas im Münchner Zoo soll bald gebaut werden. Der Spatenstich für das Projekt sei am 3. Dezember geplant, teilte der Tierpark Hellabrunn mit. Die Fertigstellung sei weiter für Sommer 2028 anvisiert. Noch im selben Jahr sollen die beiden Tiere dort einziehen, für deren Umzug nach München sich Ministerpräsident Markus Söder in China eingesetzt hatte. Der CSU-Chef und ein Botschafter der Volksrepublik wollen beim Spatenstich dabei sein.

Der Zoo erhofft sich durch die Neuzugänge mehr Besucher und steigende Einnahmen. Gleichzeitig verlangt China für die Pandas eine Artenschutzabgabe, die rund eine Million Euro im Jahr betragen soll. Dem Vernehmen nach will der Freistaat das mit der Stadt München als Trägerin des Tierparks stemmen. Die Volksrepublik China verleiht die Bären seit mehr als 50 Jahren nach politischen Gesichtspunkten ins Ausland. München wird der zweite Tierpark in Deutschland mit Riesenpandas, die in freier Wildbahn als gefährdet gelten.

Um Platz für die neuen Pandas zu schaffen, hatte der Münchner Tierpark Hellabrunn schon vor Monaten seine Mantelpaviane nach Bosnien und Algerien abgegeben. Die zweite Hälfte der Anlage entsteht demnach auf dem Gelände der bisherigen Lama-Anlage.