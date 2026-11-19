München (dpa/lby) - In Bayern können künftig deutlich mehr Straftaten per Mausklick angezeigt werden. Nach zahlreichen anderen Bundesländern führt nun auch der Freistaat die sogenannte Online-Wache ein, die schon vor einigen Jahren von Rheinland-Pfalz und dem Saarland entwickelt und allen Bundesländern zur Verfügung gestellt wurde.

Die neue Plattform soll es Bürgerinnen und Bürgern ermöglichen, eine deutlich größere Auswahl an Delikten digital – und damit ohne persönliches Erscheinen bei einer Polizeidienststelle in Bayern – zur Anzeige zu bringen, wie Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) sagte.

Online-Wache löst bisherige Plattform ab

Die Online-Wache löst bei der bayerischen Polizei nun die bisherige Internet-Plattform «Anzeigeerstattung-Online» ab, über die Bürger schon seit 2018 eine überschaubare Anzahl an Delikten wie Fahrraddiebstahl, Betrug bei Online-Auktionen, Sachbeschädigungen an oder Diebstähle aus Fahrzeugen melden konnten.

Online angezeigt werden können nach Angaben seines Ministeriums künftig Diebstahl, Sachbeschädigung und Betrug allgemein – und ist damit nicht mehr nur auf spezielle Fälle wie bei Fahrzeugen beschränkt. Außerdem gibt es die neue Möglichkeit, eine «sonstige Strafanzeige» zu stellen. Seit der Freischaltung der neuen Plattform am Montag verzeichnete das Innenministerium bis Mittwochabend schon 861 Eingänge.

Auch «Lob und Beschwerden» über Online-Plattform möglich

Mit der Online-Wache «bündeln wir zudem verschiedene digitale Kontaktmöglichkeiten zur bayerischen Polizei», betonte Herrmann. Auch verdächtige Wahrnehmungen, Hinweise «sowie Lob und Beschwerden» können über die Plattform mitgeteilt werden.

Herrmann verspricht sich davon nicht nur Bürgernähe, sondern auch verbesserte Abläufe innerhalb der Polizei und die Entlastung der Polizeidienststellen vor Ort, weil die Anzeigen, die per Internet eingehen, von einer Zentralstelle im jeweiligen Präsidium gesichtet und geprüft werden sollen. Die Online-Wache soll helfen, «Prozesse schneller und effizienter zu gestalten».

Innenminister Herrmann betonte aber auch, dass die Online-Wache ausdrücklich nicht für Notfälle geeignet ist: «In solchen Fällen gilt weiterhin: Notruf 110. Auch bei Gewaltdelikten, komplexen Sachverhalten sowie Verkehrsunfällen sollten sich Bürgerinnen und Bürger telefonisch oder persönlich an die Polizei wenden.»