Bayern-Coach trotz Remis: «Sind ein Weltklasse-Team»

München (dpa) - Trotz eines womöglich folgenschweren Unentschiedens des FC Bayern in der Champions League lässt sich Trainer José Barcala die Qualität seiner Fußballerinnen nicht schlechtreden. «Wir sind ein Weltklasse-Team», betonte der Coach nach dem ärgerlichen 2:2 gegen Real Madrid. Dabei hatten die Münchnerinnen zunächst ein frühes 0:2 aufgeholt. Mehrfach aber verpassten sie durch kleine Fehler im Angriff den möglichen Siegtreffer.

«Wir arbeiten daran, bei Themen noch besser zu werden. Aber wir sind ein Weltklasse-Team, weil wir Weltklasse-Spielerinnen haben und weil wir heute eine Sieger-Mentalität gezeigt haben», sagte Barcala. «Viele Teams wären heute hingekniet, hätte womöglich aufgegeben oder emotional gewackelt. Aber wir waren standhaft. Wir haben viele gute Momente gezeigt und Chancen kreiert. Darauf müssen wir stolz sein.»

Chance auf Top 4 etwas geschrumpft

Klara Bühl sieht die Bayern offenbar noch nicht so weit wie der Trainer. Nur wenige Minuten vor Barcalas Lobrede hatte die Nationalspielerin im Sportpark Unterhaching über die Entwicklung «von sehr, sehr guter Mannschaft zu Weltklasse-Mannschaft» gesprochen und eher vorsichtig gemeint: «Da müssen wir als Team den Schritt gehen, aber auch jede Spielerin einzeln. Und das ist etwas, wo wir tagtäglich dran arbeiten.» Die Stürmerin war - wie so oft - eine der auffälligen Akteurinnen auf dem Rasen und Assistgeberin zum 1:2.

Die Münchnerinnen stehen nach drei Partien mit jeweils einem 2:2 gegen Manchester City und nun Real sowie einem 3:0 bei Benfica Lissabon bei fünf Punkten und außerhalb der Top vier. Nur die vier besten Teams ziehen direkt ins Königsklassen-Viertelfinale ein; die Ränge fünf bis zwölf müssen in die Playoffs. Auf den deutschen Meister warten noch Auswärtsspiele bei Paris Saint-Germain und Austria Wien sowie ein Heimmatch gegen Favorit FC Barcelona.

Bühl: Remis «schon so ein kleiner Bremser»

«Wir haben große Ambitionen und man hat heute auch gesehen, dass wir in der Lage dazu sind, in der Champions League mitzuspielen», sagte Bühl und ergänzte: «Deswegen ist so ein 2:2 dann schon so ein kleiner Bremser.»