Bayerns Upamecano reist von Auswahl ab: «Persönliche Gründe»

Mailand/München (dpa) - Abwehrspieler Dayot Upamecano ist von der französischen Fußball-Nationalmannschaft abgereist und vorzeitig nach München zurückgekehrt. Der Profi des FC Bayern habe die Auswahl im Anschluss an das 1:3 in Italien nach Rücksprache mit Nationaltrainer Zinédine Zidane aus «persönlichen Gründen» verlassen, hieß es in einer Mitteilung. Weitere Details dazu nannten die Franzosen vorerst nicht.

Der 28-Jährige stand im Nations-League-Spiel gegen die Italiener in Mailand in der Startelf. Mit einem Foul in der zweiten Halbzeit an Antonio Vergara verursachte Upamecano einen Elfmeter, den Pio Esposito zum 3:1 vollendete. Ohne den Bayern-Spieler muss Zidane im letzten Gruppenspiel im Kampf um die Viertelfinalplätze am Sonntag gegen die Türkei seine Abwehr umbauen.