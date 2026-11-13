Trainer-Lob für NFL-Ass St. Brown: «Herz eines Löwen»

München (dpa) - Für den deutsch-amerikanischen NFL-Star Amon-Ra St. Brown hat der Deutschland-Kurztrip mit einem Sonderlob seines Trainers begonnen. Detroit-Lions-Chefcoach Dan Campbell kam ins Schwärmen, als er nach der Landung in München auf den Passempfänger angesprochen wurde.

«Er hat das Herz eines Löwen», sagte Campbell. «Er ist so ein Typ: In den Momenten, wenn du ihn brauchst, ist er für dich da. Er ist einer der beständigsten, wenn nicht der beständigste Spieler, mit denen ich je zu tun hatte. Er ist ein großartiger Teamkollege, harter Arbeiter, diszipliniert und mit einem guten Humor.»

St. Brown und die Lions treffen am Sonntag (15.30 Uhr/RTL/Sky) in der Allianz Arena auf die New England Patriots. Es ist das erste Profispiel von St. Brown in Deutschland, dem Heimatland seiner Mutter. Das Team landete erst am Freitagmorgen in München, kurz danach stand ein erstes leichtes Training an. Nach der Partie wird Detroit sofort wieder zurück in die USA fliegen.

Aus «Scheiße» wird bei Campbell «Scheisch»

Dennoch wolle das Team den kurzen Aufenthalt in Deutschland genießen - allen voran St. Brown. Coach Campbell erzählte, dass er seinen Musterprofi vor der Reise nach Germany noch ein bisschen glücklicher erlebt hatte als sonst. «Ich weiß, wie speziell das für ihn und seine Familie ist», sagte der Trainer.

Auf die Frage, ob St. Brown seinem Coach auch schon einige deutsche Wörter beigebracht habe, musste sich Campbell auf der Pressekonferenz zunächst etwas entschuldigen. Er erzählte, dass er seine Motivationsreden oft mit dem bekannten englischen F-Schimpfwort ausschmücke. St. Brown habe ihm dann die deutsche Variante «Scheiße» vorgeschlagen - mit eher mäßigem Erfolg. «"Scheisch" ist das beste, an das ich rankomme», berichte der Trainer grinsend. «Also eigentlich hat er mir eher gesagt, was ich nicht sagen soll.»