Laserpointer blendet Busfahrer – Polizei findet 13-Jährigen

Coburg (dpa/lby) - Ein 13-Jähriger soll in Coburg einen Busfahrer mit einem Laserpointer geblendet haben. Der 40-jährige Mann hat einen Linienbus gesteuert, als ihn auf Höhe einer Haltestelle ein grüner Lichtstrahl aus einem Wohnhaus traf, wie die Polizei mitteilte.

Der Fahrer habe den Bus noch bis zur Haltestelle lenken können. Dort musste er die Fahrt laut Polizei allerdings abbrechen, da er auf einem Auge nur noch einen schwarzen Punkt sah. Der Rettungsdienst brachte ihn zur Untersuchung zu einem Augenarzt. Weitere Fahrgäste oder Verkehrsteilnehmer wurden nicht verletzt.

Der Busfahrer und ein Zeuge wiesen die alarmierten Polizisten auf das Fenster hin, aus dem der Lichtstrahl gekommen war. In der Wohnung trafen die Beamten den 13-Jährigen sowie dessen Schwester und stellten einen grünen Laserpointer sicher. Gegen den Jungen wird nun wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und gefährlicher Körperverletzung ermittelt.