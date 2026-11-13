Zwei Kilo Drogen bei Kontrolle auf A7 entdeckt

Werneck (dpa/lby) - Bei einer Kontrolle auf der Autobahn 7 bei Werneck (Landkreis Schweinfurt) haben Polizeibeamte eine größere Menge Drogen sichergestellt. Autobahnpolizisten fanden in dem Wagen am Donnerstag rund zwei Kilogramm Amphetamin, wie die Polizei mitteilte.

Die 45-jährige Fahrerin und ihr gleichaltriger Beifahrer wurden vorläufig festgenommen und einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Gegen den Mann erging Haftbefehl wegen des dringenden Verdachts auf Drogenhandel in nicht geringer Menge. Er sitzt in Untersuchungshaft. Der Haftbefehl gegen die Frau wurde gegen Auflagen außer Vollzug gesetzt. Die Kriminalpolizei ermittelt.