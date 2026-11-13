Wenn der Roboter den Supermarkt-Einkauf erledigt

Regenstauf (dpa/lby) - Erstmals rollt in Bayern ein Lieferroboter im öffentlichen Straßenverkehr. Das sechsmonatige Pilotprojekt des Roboterherstellers Innok Robotics ist in Regenstauf im Landkreis Regensburg gemeinsam mit dem örtlichen Rewe-Markt gestartet worden. Das motorisierte, autonom fahrende Gespann in Blau und Rot hat etwa die Größe eines Aufsitzrasenmähers und fährt nun zwischen dem Innok-Betriebsgelände und dem Supermarkt.

Wirtschaftsstaatssekretär Tobias Gotthardt sprach scherzhaft von einem «Leberkas-Express». Der Transportroboter erreicht eine Geschwindigkeit von bis zu acht Kilometern pro Stunde und ist auf einem etwa einen Kilometer langen Straßenabschnitt unterwegs. Er soll die Unternehmenszentrale von Innok mit Lebensmitteln versorgen.

Zahlreiche Anwendungsmöglichkeiten

«Das ist ein echter Innovationsschritt für Bayern», sagte Gotthardt. «Autonome Robotik verlässt die Werkshalle und kommt mitten in unserem Alltag an. Wir wollen solche Zukunftstechnologien nicht nur erforschen, sondern unter realen Bedingungen erproben und weiterentwickeln.» Das Beispiel in Regenstauf zeige, wie Innovation durch das Zusammenspiel von Unternehmen, Kommunen und Behörden gelingen könne.

Das Pilotprojekt eröffne Einzelhandel und Logistik neue Perspektiven, so Gotthardt. Autonome Lieferlösungen könnten Transportwege effizienter gestalten, Beschäftigte entlasten und die Versorgung gerade im ländlichen Raum ergänzen. Auch für Gastronomie und weitere Dienstleistungsbereiche dürften sich Einsatzmöglichkeiten ergeben.

Roboter erkennt Hindernisse, Kreuzungen und Schilder

Bisher dürften autonom fahrende Roboterfahrzeuge lediglich innerhalb eines Betriebsgeländes genutzt werden, sagte Alwin Heerklotz, Vorstandsvorsitzender und Gründer von Innok Robotics. Öffentliche Straßen dürften nicht befahren oder überquert werden. Zahlreiche Industriekunden hätten jedoch Werksgelände, die durch öffentliche Straßen miteinander verbunden seien. Das Pilotprojekt soll genau hier den Weg freimachen.

Die Route zwischen der Innok-Firmenzentrale und dem Rewe-Markt bietet Heerklotz zufolge optimale Bedingungen, um das Verhalten des Systems im realen Straßenverkehr außerhalb abgeschlossener Betriebsgelände detailliert zu begleiten und zu erproben. Der Roboter sei mit laserbasierter Sensorik ausgestattet, er könne Hindernisse, Kreuzungen und Verkehrsschilder erkennen.

Sollte die Pilotphase erfolgreich verlaufen, soll das Einsatzgebiet des Roboters schrittweise auf weitere Ortsteile in Regenstauf ausgeweitet werden. Ziel sei, so Heerklotz, dass der Supermarkt den autonomen Roboter künftig direkt zu seinen Kunden im Ort schickt, um Einkäufe und Lebensmittel vollautomatisch sowie emissionsfrei nach Hause zu liefern.

Wirtschaftsstaatssekretär Gotthardt zählte Robotik und Künstliche Intelligenz zu den Schlüsseltechnologien der Zukunft. «Wir stehen im internationalen Wettbewerb, gerade mit starken Robotiknationen wie China, Japan und Südkorea. Unser Anspruch muss sein, selbst technologische Maßstäbe zu setzen.» Hier reihe sich Innok ein. Vergleichbare Projekte in Deutschland habe es bisher nur in Hamburg und Berlin gegeben.