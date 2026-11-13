FC Bayern ohne Kompany und Musiala bei Fanclub-Besuchen

München (dpa) - Der FC Bayern verzichtet bei seinen traditionellen Fanclub-Besuchen in diesem Jahr auf Trainer Vincent Kompany und Stürmer Jamal Musiala. Einen entsprechenden Bericht der «Bild» bestätigte der deutsche Fußball-Rekordmeister. Die Treffen mit den verschiedenen Fanclubs finden am Sonntag der kommenden Woche statt.

Kompany war jüngst nach einem Zusammenbruch am Trainingsgelände wegen einer Hirnhautreizung im Krankenhaus in Behandlung. Diese Woche kehrte er dann erstmals für medizinische Checks an die Säbener Straße zurück. Wann der Belgier ein Comeback im Training und dann in Spielen gibt, ist offen.

Musiala fehlt München seit Anfang Oktober wegen eines Muskelfaserrisses, ist aber wieder im Training. Kurz vor Saisonbeginn hatte der Nationalspieler eine neurologische Erkrankung öffentlich gemacht, die zu sogenannten Absencen - also kurzen Aussetzern - führt. Bayerns Ehrenpräsident Uli Hoeneß hatte jüngst Zweifel geäußert, ob Musiala je wieder zu alter Topform zurückfindet. Mit den Aussagen sorgte der Vereinspatron für viel Aufregung.