Fettbrand löst Feuer in Dachauer Einkaufszentrum aus

Dachau (dpa/lby) - Bei einem Feuer in einem Einkaufszentrum in Dachau sind zwei Menschen verletzt worden, einer davon schwer. Das Feuer war nach ersten Erkenntnissen in einem Restaurant durch einen Fettbrand ausgebrochen, wie die Polizei mitteilte.

Der 56-jährige Koch des Restaurants erlitt demnach schwere Verbrennungen im Gesicht und wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Ein weiterer Mensch zog sich eine leichte Rauchvergiftung zu und wurde medizinisch versorgt.

Die Flammen breiteten sich demnach über die Lüftungsanlage bis zum Dach des Gebäudes aus. Die Löscharbeiten der Feuerwehr dauerten am Mittag noch an. Zur Höhe des Schadens konnte die Polizei zunächst keine Angaben machen. Ermittler der Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck wollten den Brandort am Montag untersuchen.