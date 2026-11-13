Valérien Ismaël soll Le Havre vor Abstieg retten

Le Havre (dpa) - Der ehemalige Bundesliga-Spieler und -Trainer Valérien Ismaël hat einen neuen Verein gefunden. Der 51-Jährige soll Le Havre AC vor dem Abstieg aus der ersten französischen Fußball-Liga retten. Der Verein ist nach zehn Spieltagen noch ohne Sieg und belegt mit nur zwei Punkten den letzten Tabellenplatz. Ismaël erhält einen Vertrag bis zum Saisonende.

Er tritt die Nachfolge von Didier Digard an, von dem sich Le Havre zuvor getrennt hatte. Der frühere Verteidiger von Werder Bremen, Bayern München und Hannover 96 hatte in der Bundesliga den VfL Wolfsburg und in der 2. Bundesliga den 1. FC Nürnberg trainiert. Zudem arbeitete der Franzose in Griechenland, Österreich, der Türkei und in Großbritannien.