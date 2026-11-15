Bedeckter Himmel in Bayern - nur örtlich Sonne

München (dpa/lby) - Die Sonne tut sich in vielen Regionen Bayerns heute schwer. Bedeckter Himmel und zeitweiliger Regen erwartet stattdessen die Menschen im Freistaat. Lediglich in Richtung Oberpfalz, sowie zwischen den Alpen und dem Bayerischen Wald rechnet der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit länger anhaltendem Sonnenschein. Im nördlichen Schwaben, Oberbayern und Franken hingegen ist gelegentlich mit Regen zu rechnen.

Besonders aufpassen sollten auch die Autofahrer in den Tälern von Rhön und Spessart. Hier kann es laut DWD lokal gefrieren und dadurch glatt auf den Straßen werden. Die Höchsttemperaturen am Sonntag liegen zwischen drei und zwölf Grad.

In der folgenden Nacht breitet sich der Regen aus. Bis zum Mittag soll es dann nass werden, ehe der Niederschlag nach Osten abzieht. Einige Schauer sind dennoch noch möglich laut DWD. Die Meteorologen rechnen am Montag mit Höchstwerten von sieben bis zwölf Grad.