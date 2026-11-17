Wielenbach (dpa/lby) - Das Bayerische Landesamt für Umwelt (LfU) vermeldet einen Artenschutz-Erfolg: In zwei Bächen in Mittelfranken und Oberbayern sei es Fachleuten gelungen, rund 600 stark gefährdete Steinkrebse wieder auszuwildern, teilt die Behörde mit. Ziel sei es, die Tiere im Rahmen eines Artenhilfeprogramms in ehemals besiedelten Lebensräumen wieder anzusiedeln und dort neue Populationen aufzubauen.

Der Steinkrebs kommt in Deutschland Experten zufolge nur in Bayern und Baden-Württemberg vor. Als Hauptbedrohungen gelten invasive Arten wie der Signalkrebs, der die für heimische Arten tödliche Krebspest überträgt. Hinzu kommen der Klimawandel sowie Schadstoffeinträge.

Umfassende Voruntersuchungen in beiden Bächen

Die zweisömmrigen Steinkrebse wurden kaut dem LfU eigens dafür in einer betriebseigenen Teichanlage in Wielenbach im Landkreis Weilheim-Schongau gezüchtet. Um sicherzustellen, dass sich die Krebse in ihrem neuen Zuhause etablieren können, hätten Experten umfassende Voruntersuchungen in den beiden Bächen durchgeführt.

Neben anderen Kriterien sei dabei auch wichtig gewesen, dass dort keine invasiven Arten wie der aus Nordamerika stammende Signalkrebs heimisch sind. «Diese sind im Vergleich in aller Regel aggressiver, konkurrenzstärker und pflanzen sich schneller fort. Zusätzlich sind sie immuner Träger der Krebspest», betont das LfU. Ob die Wiederansiedlung gelingt, sollen Mitarbeiter der Behörde weiter beobachten.