Betrunken gegen Betonwand gefahren - Fahrzeug gerät in Brand

Burgau (dpa/lby) - Ein angetrunkener Mann ist auf der Autobahn 8 mit seinem Auto gegen eine Betonwand gefahren, woraufhin sein Fahrzeug in Brand geriet. Der 64-Jährige wurde leicht verletzt, wie die Polizei mitteilte.

Er war am späten Donnerstagabend bei Burgau (Landkreis Günzburg) unterwegs, als er von der Fahrbahn abkam. Nach der Kollision mit der Betonwand habe sich sein Auto überschlagen und sei entgegen der Fahrrichtung zum Stehen gekommen. Ersthelfer halfen dem Mann aus dem Fahrzeug. Sein Hund rannte zunächst davon, die Feuerwehr fing ihn später aber wieder ein.

Ein Alkoholtest ergab bei dem Fahrer laut Polizei einen Wert von mehr als 1, 1 Promille. Die Fahrbahn blieb für rund eine Stunde voll gesperrt.