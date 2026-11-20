Bamberg (dpa) - Ein 58 Jahre alter Mann ist in Bamberg innerhalb einer Stunde gleich zweimal betrunken auf einem E-Scooter erwischt worden - beim zweiten Mal fuhr er direkt an der Polizeistreife vorbei, die ihn kurz zuvor gestoppt hatte.

Zunächst war der Mann der Verkehrspolizei am Donnerstagabend durch seine Fahrweise aufgefallen. Ein Alkoholtest ergab 1,1 Promille. Er wurde laut Polizei eindringlich ermahnt, bis zur Ausnüchterung kein Fahrzeug mehr zu führen und durfte nach einer Blutprobe gehen. Der 58-Jährige bestätigte, das verstanden zu haben.

Keine Stunde später rollte der Mann erneut auf seinem E-Scooter heran, während sich dieselbe Streife in einer anderen Verkehrskontrolle befand. Die Beamten stoppten ihn und führten erneut einen Alkoholtest durch, der diesmal noch etwas höher ausfiel. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde eine weitere Blutprobe genommen und der Führerschein sichergestellt. Nun drohen dem Mann zwei Strafverfahren.