Betrunkener birgt Auto mit Löschfahrzeug und baut Unfall

Markt Schwaben (dpa/lby) - Ein Betrunkener hat in der Nacht auf Sonntag mit einem Feuerwehrauto sein verunglücktes Auto aus dem Graben gezogen. Kurz darauf baute er aber mit dem Feuerwehrwagen einen Unfall in Markt Schwaben (Landkreis Ebersberg), teilte die Polizei mit. Der Mann sei Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr Markt Schwaben.

Kurz vor Mitternacht fuhr der Mann laut Polizei betrunken am Ortsrand von Markt Schwaben in einen Graben. Zu Fuß sei er zum Feuerwehrhaus gegangen und habe sich als Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr von dort ein Löschfahrzeug holen können. Damit fuhr er laut Polizei zurück zum Unfallort und konnte sein Auto erfolgreich bergen.

Wie die Polizei mitteilte, stieß er aber auf dem Rückweg zum Feuerwehrhaus mit dem 13 Tonnen schweren Feuerwehrwagen gegen ein geparktes Auto, das gegen einen Zaun und ein anderes Auto stieß. Niemand sei verletzt worden, aber ein Schaden im unteren fünfstelligen Bereich entstanden. Der Mann hatte laut Polizei einen Promillewert deutlich über 1,1.