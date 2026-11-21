Landshut (dpa/lby) - Ein 28 Jahre alter Mann soll in Landshut mehrere Busse des öffentlichen Nahverkehrs beschädigt haben. Dabei entstand ein Schaden im mittleren fünfstelligen Bereich, wie die Polizei schätzt. Der Tatverdächtige sitzt mittlerweile in Untersuchungshaft.

Ersten Erkenntnissen zufolge soll der 28-Jährige in der Nacht zum Freitag am Landshuter Bahnhof die geparkten Busse demoliert haben. Ein Zeuge beobachtete, wie der Mann einen Bus beschädigte, hieß es. Er verständigte die Polizei. Die Beamten trafen den Verdächtigen in der Nähe des Tatorts an und nahmen ihn vorläufig fest.

Wie genau der Mann die Busse beschädigte und wie viele Fahrzeuge betroffen waren, konnte die Polizei bislang nicht sagen. Die Ermittlungen dauern an.