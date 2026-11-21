München (dpa) - Bayerns Stürmerstar Harry Kane fällt wegen eines Syndesmosebandrisses mehrere Monate aus. Der 33-Jährige wurde bereits erfolgreich operiert und kündigte an, 2027 wieder frisch zurückzukommen. Ein Riss oder Teilriss des Syndesmosebandes im oberen Sprunggelenk ist bei Fußballern keine Seltenheit und auch im Alltag möglich - was bedeutet diese Verletzung?

Dafür braucht der Körper die Syndesmose

Die Syndesmose besteht aus mehreren Bändern aus festem Bindegewebe. Sie verbinden Schien- und Wadenbein direkt oberhalb des Sprunggelenks und halten die beiden Knochen zusammen. Die Stabilität des Sprunggelenks hängt dabei von den knöchernen Strukturen und intakten Syndesmosebändern ab, wie es in einem Beitrag der «Sportärztezeitung» heißt. Reißt ein Syndesmoseband, kann das Sprunggelenk instabil werden.

Zu Verletzungen des Syndesmosebandes im Sprunggelenk kann es unter anderem durch abrupte Drehbewegungen mit hohen Beschleunigungen oder durch heftiges Umknicken kommen, also auch im Alltag, nicht nur auf dem Fußballplatz.