Vilshofen an der Donau (dpa/lby) - Zwei Unbekannte sollen einen 39-Jährigen in seiner Wohnung in Vilshofen an der Donau (Landkreis Passau) angegriffen haben. Erst als seine jugendliche Tochter eingriff, ließen die Männer von ihm ab und flüchteten, wie ein Sprecher der Polizei sagte.

Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge klingelten die zwei Angreifer in der Nacht zum Samstag und drängten sich zu dem 39-Jährigen in die Wohnung. Dort sollen die beiden Unbekannten auf den Mann eingeschlagen haben. Seine Tochter griff ein und schlug die Angreifer in die Flucht, so der Sprecher.

Der 39-Jährige wurde leicht verletzt und vom Rettungsdienst vor Ort versorgt. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung und sucht nach Zeugen.