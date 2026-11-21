Bukarest (dpa) - In Rumänien haben die Ermittler eine Zuhältergruppe gesprengt, die seit dem Jahr 2021 etwa 20 junge Frauen aus ihrer Heimat nach Westeuropa gebracht und dort zur Prostitution gezwungen haben soll. Von zehn festgenommenen Tatverdächtigen wurden vier dem Haftrichter vorgeführt, der entscheiden soll, ob sie in Untersuchungshaft kommen sollen, teilte die für organisiertes Verbrechen zuständige Sondereinheit der Staatsanwaltschaft in Bukarest, DIICOT, mit. Eines der Opfer sei zudem im Jahr 2022 in Österreich von einem Freier getötet worden, hieß es weiter von DIICOT.

Durchsuchungen in mehreren europäischen Ländern

Die Opfer seien in den deutschen Städten Mannheim, Nürnberg, Stuttgart, Augsburg und Gelsenkirchen zum bezahlten Sex gezwungen worden sowie in Österreich, den Niederlanden, Irland und Großbritannien. Im Zuge der Ermittlungen seien in Rumänien 21 Hausdurchsuchungen durchgeführt worden und zeitgleich sechs Durchsuchungen in Deutschland, Großbritannien und Irland, teilte DIICOT weiter mit. Dazu habe man mit Europol und Eurojust (European Union Agency for Criminal Justice Cooperation) zusammengearbeitet.

Frauen mit vorgetäuschten Liebesbeziehungen angelockt

Die Zuhältergruppe habe ihre meist aus ärmeren Schichten stammenden Opfer vorwiegend nach der «Loverboy-Methode» angelockt, erklärte die Staatsanwaltschaft weiter. Dies bedeutet, dass den jungen Frauen Liebesbeziehungen mit den Zuhältern vorgetäuscht wurden, um sie gefügig zu machen. Die Zuhälter aus dieser Gruppe hätten zu einem großen Familienclan gehört und seien mit einem größeren Zuhälternetzwerk verbunden gewesen.