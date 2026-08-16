Dachau sagt Volksfest-Feuerwerk wegen Trockenheit ab

Dachau (dpa/lby) - Beim Volksfest in Dachau ist in diesem Jahr das Feuerwerk abgesagt worden. Die Stadt strich das Spektakel zum Abschluss des Festes am Sonntagabend aufgrund der Trockenheit.

Bereits zum ursprünglich vorgesehenen Termin letzten Donnerstag gab es kein Feuerwerk, und auch am Ersatztermin am Sonntag sollte es den Angaben nach ausfallen. «Das Abbrennen eines Feuerwerks wäre in dieser Woche nicht zu verantworten», teilte die Stadt mit und verwies auf die anhaltende Trockenheit.

Hoffen auf Regen in Neumarkt

Ob es beim Jura-Volksfest in Neumarkt in der Oberpfalz am Montagabend ein Abschlussfeuerwerk geben wird, soll am Montagvormittag entschieden werden. Darauf wies die Stadt am Freitag nach einer Besprechung von Vertretern unter anderem der Feuerwehr, des Ordnungsamtes und des Organisationsteams hin. Es sei zwar Regen angekündigt, sagte Oberbürgermeister Markus Ochsenkühn. «Aber klar ist, dass es bis Montag deutliche Regenmengen geben muss.»

Straubing hält an seinem Volksfest-Feuerwerk hingegen fest: Am Montagabend soll es ein «pyrotechnisches Erlebnis par excellence» geben. Der Veranstalter dankte laut Mitteilung der Feuerwehr für «zielgerichtete Vorsorgemaßnahmen hinsichtlich Mannschaftsstärke und Geräteeinsatz», die das Höhenfeuerwerk ermöglichten.

Auch in Dorfen (Landkreis Erding) und in Thierhaupten (Landkreis Augsburg) waren Medienberichten zufolge letzte Woche die Volksfest-Feuerwerke abgesagt worden.