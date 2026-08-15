Dachbrand in Münchner St.-Helena-Kirche gelöscht

München (dpa/lby) - Ein Brand im Dach der St.-Helena-Kirche in München ist gelöscht. Verletzt wurde niemand, wie ein Sprecher der Feuerwehr mitteilte.

Der Notruf ging demnach am Samstag gegen 18.25 Uhr ein. Das Feuer war im Dachbereich des Mittelschiffs ausgebrochen. Von außen sei kein Brand zu sehen gewesen. Um die Flammen und Glutnester zu erreichen, öffnete die Feuerwehr Teile des Daches. Inzwischen seien auch sämtliche Glutnester gelöscht.

Die Einsatzkräfte prüfen nun, wie das geöffnete Dach wieder wetterfest gemacht werden kann. Zum Zeitpunkt des Brandes befand sich niemand in der Kirche. Für die Anwohner bestand nach Angaben der Feuerwehr keine Gefahr.

Rund 70 Einsatzkräfte mit 20 Fahrzeugen waren vor Ort. Die Polizei ermittelt zur Brandursache.