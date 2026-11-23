Augsburg (dpa/lby) - Tim Schnitzer versuchte zwar, seine beeindruckende Startelfpremiere nicht zu überhöhen. Klar, das 3:1 des FC Augsburg gegen Mainz mit dem 18-Jährigen als starkem Aushilfsverteidiger sei das Highlight seiner noch jungen Karriere, schilderte er. Eine Party war am Sonntagabend aber nicht geplant. Erst musste sein Onkel aus dem Allgäu zum Bahnhof gefahren werden, erzählte der Teenager. «Und dann wird noch GTA gezockt.»

Ob sich Trainer Manuel Baum und Sportchef Benni Weber am Abend auch noch an die Spielkonsole setzten, ist nicht überliefert. Sie bemühten sich aber ebenso, den ersten FCA-Sieg in der Fußball-Bundesliga nach sieben Matches nüchtern abzuhaken. Wie befreiend war der Erfolg nach der Talfahrt? «Ich hatte nicht das Gefühl, dass wir uns von irgendwas befreien mussten», sagte Baum. Also gar keine grenzenlose Erleichterung? «Wir fokussieren uns auf den Alltag. Das ist das Einzige, was wir wirklich beeinflussen können», erwiderte Weber.

Youngster übernehmen Defensive

Und doch muss sich der verdiente Erfolg angesichts der widrigen Umstände besonders süß angefühlt haben für die Fuggerstädter. Weil etwa vier der fünf gelernten Innenverteidiger fehlten und deshalb Schnitzer sowie Yannik Keitel in der Dreier-Abwehr neben Juma Bah aushelfen mussten, flachste Baum: «Wenn man die ganze Kette anschaut, war das eher schon fast ein Kinderriegel.»

Schnitzer ist 18 Jahre alt, Bah gerade mal 20. Aushilfs-Abwehrchef Keitel ist 26, der linke Flügelspieler Hennes Behrens 21. Marius Wolf (31) auf der rechten Seite war von den fünf Leuten in der Kette, die Baum ansprach, der einzige mit einem Geburtstag in den 1990er Jahren. Dass Bah als Torschütze zum 2:0 und Keitel als 1:0-Vorbereiter für Doppelpacker Michael Gregoritsch dann auch noch offensiv überzeugten, rundete den feuchtkalten FCA-Sonntag ab. «Das war einer der besten Momente meines Lebens», schwärmte Bah.

Schnitzers Fußball-Märchen: Von U10 bis in die Bundesliga

Und die Bosse der Schwaben fühlen sich bestätigt in ihrem Plan, immer mehr auf junge Spieler aus dem eigenen Nachwuchs zu setzen. Schnitzer ist seit der U10 beim FCA und wohnt unweit der Paul-Renz-Akademie im Stadtteil Oberhausen. Dass er nun erstmals von Beginn an ran durfte bei den Profis, «das hat er sich verdient, man muss es einfach so sagen», schilderte Weber.

Der Youngster selbst erzählte, dass sich die große Chance für ihn in den vergangenen Tagen mit Blick auf die Ausfälle schon abzeichnete. Dennoch habe er gut geschlafen und sei nur zu Beginn der Partie nervös gewesen. «Aber die Jungs haben mir auch immer gut zugesprochen und haben mich abgefeiert nach guten Aktionen. Deswegen hat sich das schon gelegt», sagte Schnitzer.

Schweigsamer Offensiv-Rekordler Gregoritsch

Weber hielt später noch ein Extra-Lob bereit. «Der ist wirklich kalt, das muss man echt sagen. Er ist in der Emotion nicht befangen, sondern schafft es einfach, in Drucksituationen gute Lösungen zu finden», sagte der Sportdirektor und ergänzte mit einem Schmunzeln: «Er pinkelt Eiswürfel.»

Bei all dem Jugend-Hype in der Abwehr gingen zwei Offensiv-Rekorde fast unter: 23 Tore nach zehn Partien waren den Augsburger in der Bundesliga noch nie gelungen. Gregoritsch steht bei schon sieben Treffern - das hatte zu so einem Zeitpunkt der Saison noch kein FCA-Profi vor ihm geschafft. Reden wollte der Österreicher danach übrigens vor den Reportern nicht - er überließ die Bühne lieber anderen, etwa dem Eiswürfelpinkler aus dem Kinderriegel.