Das müssen Fans rund um das NFL-Spektakel in München wissen

München (dpa/lby) - Zu dritten Mal nach 2022 und 2024 steht München im Zeichen des American Football. Die NFL gastiert in der Allianz Arena mit dem Match der Detroit Lions gegen die New England Patriots am Sonntag (15.30 Uhr/RTL/Sky). Am Wochenende steigen in der Stadt Events und Aktionen.

Das sollten Fans und Interessierte rund um das NFL-Spektakel wissen:

Wie komme ich zum Spiel?

Wer Tickets für das Stadion ergattert hat, sollte laut Veranstaltern am besten mit der U-Bahn (U6 bis Station Fröttmaning) anreisen. Autofahrer können ab 10.30 Uhr auf die Parkplätze P2 und P3. Drei Stunden vor Spielbeginn, also um 12.30 Uhr, öffnen die Aktions-, Gastronomie und Verkaufsstände im Außenbereich des Stadions. Die NFL empfiehlt den Fans, frühzeitig anzureisen, um genug Zeit zu haben für Sicherheitschecks und das Scannen der Tickets.

Welches Rahmenprogramm bekommt man in der Arena zu sehen?

Vor dem Kickoff wird der amerikanische Country-Sänger Drew Baldridge die US-Hymne singen. Die bayerische Blasmusik-Funk-Ska-Kombo von LaBrassBanda übernimmt dann die deutsche Hymne. In der Halbzeitpause gibt es einen Auftritt der US-Rockband Cage The Elephant.

Und wer nicht im Stadion sein kann?

Der kann die Partie im TV oder Stream verfolgen. RTL im Free- sowie Sky im Pay-TV zeigen das Match linear und auf ihren Streaming-Seiten. Bei DAZN ist man zudem über den NFL Game Pass dabei. Darüber hinaus wird das Spiel in München in vielen Gaststätten und Sportbars gezeigt.

Apropos Wirtshäuser: Was ist da am Wochenende geboten?

Reichlich. Alle elf NFL-Teams, die Marketingrechte in Deutschland haben, buchten sich am Spieltag oder in den Tagen davor in Gaststätten ein. Die Lions als nominelles Heimteam feiern im weltbekannten Hofbräuhaus. Die Patriots findet man im Paulaner im Tal sowie im Augustiner Stammhaus.

Die Indianapolis Colts sind im Weissen Bräuhaus im Tal, die Pittsburgh Steelers im Hard Rock Café. Die New York Giants haben gleich daneben das Augustiner am Platzl gebucht, die Atlanta Falcons das Franziskaner am Nationaltheater. Die Carolina Panthers hoffen auf ihre Fans im Andechser am Dom, die Seattle Seahawks sind im Park Café. Die Tampa Bay Buccaneers haben im The Barn Café im Glockenbachviertel angelegt, die Kansas City Chiefs im Pschorr am Viktualienmarkt. Die Green Bay Packers laden ihre Anhänger in die Nachtkantine am Ostbahnhof ein.

Und sonst noch?

Auf dem Odeonsplatz veranstalten die Lions am Freitag und Samstag ein großes Open-Air-Fanfest. An beiden Tagen jeweils ab 17.00 Uhr bilden Konzerte von Künstlern aus Detroit den Abschluss: Am Freitag ist der DJ Kevin Saunderson auf der Bühne, am Samstag der Rapper Big Sean. Außerdem steht dort auch ein Pop-up-Foodtruck von «Mom's Spaghetti», der Marke des sicherlich berühmtesten Musikers aus Detroit, dem Rapper Eminem.

Ach ja: Worum geht es eigentlich sportlich?

Detroit ist nach sechs Siegen und zwei Niederlagen Favorit gegen den Super-Bowl-Finalisten aus dem Vorjahr, der eine Bilanz von fünf Siegen und vier Niederlagen aufweist. Die Lions aus der schweren NFC North wollen sich im Kampf um die Playoffplätze keinen Ausrutscher leisten. Die Patriots indes sind nach der heftigen 27:45-Heimschlappe zuletzt gegen die Packers unter Druck.

Jener Spieler, auf dem der größte Fokus liegt, trägt aber ein Lions-Trikot: Wide Receiver Amon-Ra St. Brown, der Sohn einer Deutschen und eines Amerikaners. Der 27-Jährige ist einer der besten Passempfänger der Liga und steht vor dem ersten Profi-Auftritt im Heimatland seiner Mutter.