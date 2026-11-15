Dramatisches Lawinenunglück: Sturz in tiefe Kluft

Innsbruck (dpa) - In Österreich ist ein Mann beim ersten tödlichen Lawinenunglück der Saison in eine 20 Meter tiefe Kluft gerissen worden und gestorben. Die Polizei in Tirol machte zunächst keine Angaben zur Identität des Mannes.

Das Unglück passierte am Samstag im Skigebiet am Stubaier Gletscher. Der Mann war im Bereich einer Variantenabfahrt am Daunferner auf rund 3.000 Metern von einem Schneebrett erfasst worden. Das Skigebiet ist mit dem Auto in rund 45 Minuten von Innsbruck aus zu erreichen.

Wintersportler hatten den Mann und die Lawine gesehen und Alarm geschlagen. Pistenretter rückten aus und orteten den Verschütteten mit einem Suchgerät in einer 20 Meter tiefen Kluft zwischen Gletschereis und einem Felsen. Sie konnten ihn vom Schnee befreien, aber Reanimationsmaßnahmen blieben vergeblich. Ein Notarzt wurde per Hubschrauber eingeflogen, konnte aber nur noch den Tod des Mannes feststellen.