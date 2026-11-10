Drei Jugendliche nach Schuleinbruch festgenommen

Lappersdorf (dpa/lby) - Drei Jugendliche sollen in Lappersdorf (Landkreis Regensburg) in eine Schule eingebrochen sein und sie verwüstet haben. Sie seien beim Verlassen des Gebäudes festgenommen worden, teilte die Polizei mit. Einer von ihnen soll ein Messer bei sich getragen haben.

Die Beamten waren am Montagabend alarmiert worden. Die Jugendlichen sollen sich gewaltsam Zutritt zur Mittelschule verschafft haben. Dabei hätten sie mehrere Türen aufgebrochen, Bargeld in niedriger dreistelliger Höhe gestohlen und Lebensmittel auf Fluren und an Wände verschüttet.

Die Jugendlichen wurden nach den polizeilichen Maßnahmen an ihre Erziehungsberechtigten übergeben. Die Polizei prüft, ob sie auch für weitere Einbrüche infrage kommen. Zudem wurden Ermittlungen unter anderem wegen des Verdachts bandenmäßigen Einbruchdiebstahls, des Diebstahls mit Waffen sowie der Sachbeschädigung eingeleitet.