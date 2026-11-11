Drei Verletzte bei Brand und drei Wohnungen unbewohnbar

Nürnberg (dpa/lby) - Bei einem Wohnungsbrand in Nürnberg sind drei Menschen verletzt worden. Nach Angaben der Feuerwehr sind neben der Brandwohnung auch zwei angrenzende Wohnungen derzeit unbewohnbar.

Demnach sahen die Einsatzkräfte am Dienstag schon während der Anfahrt Flammen und eine deutliche Rauchentwicklung aus der Wohnung im zweiten Stock. Die drei Verletzten wurden den Angaben zufolge durch den Rettungsdienst versorgt, die übrigen Hausbewohner mussten das Gebäude verlassen. Es sei ein Schaden im sechsstelligen Bereich entstanden.

Busse als Zufluchtsort für Bewohner

Die Verkehrs-Aktiengesellschaft Nürnberg (VAG) habe Busse als vorübergehende Aufenthaltsmöglichkeit für die Betroffenen bereitgestellt. Zusätzlich sei ein nahegelegenes Einkaufszentrum zur Betreuung der Bewohner genutzt worden.

Im Anschluss an die Brandbekämpfung sei Brandgut aus der betroffenen Wohnung entfernt worden, um verbliebene Glutnester freizulegen und abzulöschen.

Nach eigenen Angaben waren rund 50 Kräfte der Feuerwehr mehrere Stunden im Einsatz. Die Brandursache sei derzeit noch unklar.