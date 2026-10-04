E-Scooter-Unfall: 14-Jähriger nicht mehr in Lebensgefahr

Rohrbach (dpa/lby) - Nach dem Frontalzusammenstoß mit einem Auto in Rohrbach (Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm) schwebt ein 14-jähriger E-Scooter-Fahrer nicht mehr in Lebensgefahr. Wie ein Polizeisprecher mitteilte, ist der Jugendliche wieder ansprechbar. Er habe sich jedoch beide Beine gebrochen und werde noch eine Zeit lang im Krankenhaus bleiben müssen.

Der Jugendliche war laut Polizei am Freitag bei Dunkelheit und ohne Licht mit einem getunten E-Scooter auf der falschen Fahrbahnseite unterwegs gewesen. Dabei stieß er mit dem entgegenkommenden Wagen zusammen und wurde schwer verletzt. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn in eine Klinik.